Gemiddeld een op de acht artikelen die gescand wordt aan de kassa is in het bezit van een foutief prijskaartje. Dat concludeert Consumentenbond zaterdag na een steekproef van 700 producten, verspreid over vier filialen van zeven Nederlandse supermarkten.

Vooral bij de grootste Nederlandse supers ging het fout: maar liefst 22 procent van de bonnetjes van Albert Heijn en Jumbo bevatten fouten ten opzichte van de prijzen in de winkels. Aldi maakte de minste fouten, vijf van de honderd bekeken artikelen hadden daar een verkeerde prijs.

De consumentenorganisatie benadrukt dat prijsverschillen bij de winkel niet per se slecht uitpakken voor de consument. Bij 51 producten was de prijs aan de kassa namelijk lager dan in de winkel stond aangegeven. Van 36 producten was de kassaprijs juist hoger dan verwacht. Onder de streep tikten de prijsverhogingen wel harder aan, omdat de prijsverschillen daar groter waren.

De meeste fouten komen volgens Consumentenbond voort uit het trage veranderen van de schapkaartjes na prijswijzigingen. Een oplossing daarvoor is volgens de Consumentenbond het invoeren van elektronische prijskaartjes, waarmee prijsveranderen makkelijker opgelost kunnen worden. Al voegt de consumentenorganisatie daaraan toe dat ze ook bij producten met digitale prijskaartjes prijsafwijkingen tegenkwamen.