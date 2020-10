Een krimpende economie en een stijgende schuldenlast weerhouden kredietbeoordelaar Fitch niet om Nederland opnieuw de AAA-status te geven, blijkt vrijdag uit de laatste rating van de kredietbeoordelaar. De 'triple A'-status is het hoogst mogelijke rapportcijfer van Fitch en houdt in dat Nederland als 'zeer kredietwaardig' wordt gezien. Een hoge kredietwaardigheid is van belang, omdat het beleggers laat weten dat de Nederlandse Staat leningen bijtijds terugbetaalt. Door dit vertrouwen kan de Staat goedkoper geld lenen.

Door de coronacrisis is de Nederlandse staat meer gaan lenen en meer gaan uitgeven, waardoor de schuldenlast stijgt. Na het tweede kwartaal bedroeg de overheidsschuld 55,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegenover 49,5 procent na de eerste drie maanden van het jaar.

Fitch verwacht dan ook dat overheidsschuld verder zal stijgen tot zelfs boven het niveau dat een AAA-status rechtvaardigt. Dat is echter geen reden om de rating te verlagen, stelt de kredietbeoordelaar. "Nederlands heeft in het verleden laten zien goed begrotingsbeleid te kunnen voeren, waardoor de overheidsschuld zal stabiliseren en zal afnemen wanneer de pandemie voorbij is", aldus de kredietbeoordelaar.

De kredietbeoordelaar ziet dat Nederlandse economie minder hard krimpt dan het EU-gemiddelde en wijst naar de "flexibiliteit van de economie en de snelle beleidsvoering" als reden voor het minder grote minnetje. Voor dit jaar verwacht Fitch een economische krimp van 5,1 procent in Nederland, gevolgd door een plus van 3,4 procent volgend jaar. Het economische niveau van voor de coronacrisis, wordt volgens de kredietbeoordelaar pas weer in 2022 bereikt.