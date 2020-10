Het terugzetten van de klok op zondag heeft een klein effect op ons stroomverbruik, schrijft Essent. Uit cijfers van de energieleverancier blijkt dat kort na de ingang van de wintertijd zo'n 2 procent meer stroom verbruikt wordt dan vlak daarvoor.

De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag om 3.00 uur een uurtje terug, waardoor we een extra uur nachtrust krijgen. In feite komt dat erop neer dat het vanaf zondag eerder licht wordt, maar ook vroeger donker.

Volgens de energieleverancier is dat slechts gedeeltelijk terug te zien in de cijfers: tussen 17.00 uur en 19.00 uur wordt er gemiddeld 11 procent meer stroom verbruikt dan in de zomertijd. In de ochtend ziet Essent geen daling van het stroomverbruik.

Door de coronapandemie leven we nu anders dan normaal; we werken nu bijvoorbeeld vaker thuis. Of dit het stroomverbruik door de switch naar wintertijd beïnvloedt, durft Essent nog niet te zeggen.