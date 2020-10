Eindelijk is het dan zover, vanaf maandag is er een directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen, waar reizigers voorheen altijd moesten uitstappen in Brussel. De treinstellen zullen wel leeg zijn, aangezien aan beide kanten van het kanaal een negatief reisadvies geldt voor de overkant.

Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Ook zullen er geen feestelijkheden zijn rondom het eerste vertrek, laat een woordvoerder van Eurostar weten. De eerste directe treinrit naar London zal maandag om 7.47 uur uit Amsterdam vertrekken.

De komst van de directe treinverbinding heeft meermaals vertraging opgelopen. Het plan was om de snellere verbinding vanaf eind april te laten rijden, maar door de coronapandemie en de daarbij horende terugval in het aantal passagiers, reed de Eurostar een tijdje zelfs helemaal niet.

De treinreis van Amsterdam naar Londen gaat in het nieuwe jasje een uur korter duren door het wegvallen van de grenscontrole in Brussel. De paspoortcontrole vindt tegenwoordig plaats in Amsterdam en Rotterdam. Hierdoor doet een treinreiziger ongeveer vier uur in plaats van vijf uur over de reis. Reizigers die in Rotterdam instappen, doen 3,5 uur over hun ritje naar hartje Londen.

Wel gelden er over en weer nog negatieve reisadviezen: wie vanuit Nederland naar de Britse hoofdstad vertrekt, zal na aankomst eerst veertien dagen in zelfisolatie moeten. Andersom is dat tien dagen. Om de reis zo veilig mogelijk te maken, zijn er onder meer stoelen afgeplakt om afstand te kunnen houden. Ook worden de treinstellen vaker schoongemaakt en is het welbekende mondkapje verplicht.