KLM neemt zondag nu echt afscheid van de Boeing 747-400. Die dag landen twee toestellen van dat type voor het laatst in de KLM-kleuren op Schiphol, heeft een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij vrijdag laten weten.

KLM liet in maart van dit jaar weten als gevolg van de coronacrisis vervroegd afscheid te nemen van de 'Queen of the Skies', zoals de jumbojet liefkozend wordt genoemd. De laatste vlucht vond ook daadwerkelijk plaats, maar even later werd het vliegtuig toch weer ingezet voor het vervoer van medische hulpgoederen.

Aanstaande zondag landt het toestel met registratie PH-BFV om 16.40 uur voor het laatst op Schiphol, gevolgd door de PH-BFW om 20.50 uur. "Beide vliegtuigen krijgen het call sign KL747 op het moment dat ze het Nederlandse luchtruim binnenvliegen", aldus de woordvoerder van KLM.

Een call sign is het nummer dat een toestel krijgt van de luchtverkeersleiding. Doorgaans is dit hetzelfde nummer als het vluchtnummer. Voor deze gelegenheid is dat aangepast en als zodanig te horen in de communicatie tussen de vliegers en de verkeerstoren.