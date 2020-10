Het aantal toeristen dat afgelopen maand een hotelkamer had geboekt in Spanje, lag bijna 80 procent lager vergeleken met vorig jaar. Er gloort wel weer hoop voor de sector nu het Verenigd Koninkrijk en Duitsland reizen naar de Canarische Eilanden niet meer afraden.

Uit cijfers van het Spaanse bureau voor de statistiek INE blijkt vrijdag dat het toerisme in september veel verder was teruggevallen dan de maand ervoor. Toen was de daling van het aantal bezoekers 64 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ondanks een korte opleving van het toerisme in juni lag het aantal hotelovernachtingen in de eerste negen maanden van het jaar 71 procent lager ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar. De Spaanse economie is voor 12 procent van alle inkomsten afhankelijk van het toerisme.

Duitsland en het VK bepaalden donderdag dat het weer verantwoord is om naar de Canarische Eilanden te reizen. Dat kan iets goedmaken van het winterseizoen.