Het Verenigd Koninkrijk (VK) en Japan hebben vrijdag een handelsovereenkomst getekend. Het is de eerste grote post-Brexit overeenkomst voor het VK.

"Dit is de eerste nieuwe vrijhandelsovereenkomst sinds het VK weer een onafhankelijk handelsland is geworden", zei de Britse minister van Handel Liz Truss bij de officiële ceremonie.

In september hadden de twee landen al overeenstemming bereikt over de voorwaarden. De onderhandelingen hebben 4,5 maand in beslag genomen. Met de Europese Unie (EU) lukt het maar niet om tot overeenstemming te komen.

Volgens het VK komt de overeenkomst erop neer dat 99 procent van de Britse export naar Japan niet onderhevig is aan invoerrechten. De handelswaarde tussen beide landen zou daardoor op termijn met 15,2 miljard pond (zo'n 16,8 miljard euro) kunnen groeien ten opzichte van 2018.

Als onderdeel van de overeenkomst zal het VK de importtarieven voor Japanse auto's geleidelijk afbouwen, tot nul in 2026. Die worden dan gelijkgetrokken met de afspraken tussen Japan en de EU.