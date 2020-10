Hermès, bekend van de sjaaltjes, en Kering, het bedrijf achter Gucci en Yves Saint Laurent, zagen hun verkopen in het afgelopen kwartaal fors stijgen na een stevige omzetdaling in het voorjaar. Dat blijkt uit cijfers die de bedrijven donderdag hebben gepubliceerd.

De twee Franse bedrijven hadden het zwaar in het tweede kwartaal. Vanwege de coronapandemie en de lockdowns kelderden de verkopen. In het derde kwartaal kwamen beide bedrijven grofweg terug op het niveau van een jaar eerder. Dat was onder meer te danken aan omzetgroei in Oost-Azië.

Hermès kwam met een omzet van 1,8 miljard euro 4,2 procent hoger uit dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar ging het zelfs ruimschoots beter. Toen kreeg het bedrijf een omzetverlies van 41 procent te verwerken.

Ook Kering wist in de voorbije periode op te klauteren. Het moederbedrijf van Gucci zette nog wel een omzetdaling van 4,3 procent in de boeken, maar die viel mee in vergelijking met de daling van 43,5 procent in het tweede kwartaal.

Vooral de verkoop van Gucci-producten bleef in het voorbije kwartaal nog achter. De overige divisies, waaronder Yves Saint Laurent en Bottega Veneta, wisten hun verkopen wel op te krikken in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.