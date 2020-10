De Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft geschikt met justitie in de Verenigde Staten om het schandaal rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. De bank heeft schuld bekend en betaalt een boete van 2,3 miljard dollar, omgerekend 1,95 miljard euro. Daarnaast moet de bank ongeveer 600 miljoen dollar, ruim 500 miljoen euro, terugbetalen.

De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Sinds 2015 ligt het fonds onder vuur vanwege onder meer witwassen en fraude. Goldman Sachs sloot voor miljarden dollars aan deals voor 1MDB. De bank sloot daarom al een schikking met Maleisië ter waarde van 3,9 miljard dollar, omgerekend 3,3 miljard euro.

De Aziatische tak van de bank heeft in Hongkong ook al een boete van 350 miljoen dollar gekregen. Daarnaast buigen op dit moment de autoriteiten in Singapore zich nog over de zaak, daar kan de bank dus ook nog een boete krijgen.

Door de schikking kan de bank niet verder vervolgd worden in de VS. Dat is belangrijk voor Goldman Sachs omdat het na een mogelijke vervolging veel belangrijke klanten zou kunnen verliezen.