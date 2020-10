Adidas wil mogelijk dochterbedrijf Reebok verkopen. Het merk zou er voor maart 2021 van af willen en er zouden al geïnteresseerde partijen zijn, meldt het Duitse tijdschrift Manager Magazin donderdag.

Adidas wilde niet op het nieuws reageren. Het merk kocht Reebok in 2006 voor 3,8 miljard dollar (ongeveer 3,21 miljard euro). Adidas versterkte daarmee destijds zijn positie op de Noord-Amerikaanse markt, die toen goed was voor de helft van de wereldverkoop van sportartikelen. Het Duitse sportmerk wilde Reebok in het bijzonder gebruiken om tegen Nike te kunnen concurreren.

Toch bleek het jaren later helemaal niet zo'n goede koop. In 2007 was Reebok goed voor zo'n 25 procent van de totale omzet van adidas, maar deze zomer voor nog maar 6,4 procent.

Er zouden al geïnteresseerden zijn voor het merk. Volgens Manager Magazin gaat het om VF Corp, dat merken als Timberland, Vans en The North Face heeft, en om FILA-eigenaar Anta International Group Holdings.

Voor de coronacrisis hoopte adidas nog 2,4 miljard dollar te kunnen verdienen met de verkoop, inmiddels zou het bedrijf met minder genoegen nemen.