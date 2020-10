Het pepernotenrecord van vorig jaar wordt dit jaar niet verbroken en niet eens geëvenaard. Dat zegt marktleider Van Delft Biscuits tegen NU.nl. Door de coronacrisis doen we gerichter boodschappen en zijn we terughoudender met impulsaankopen zoals van kruidnoten, zoals ze officieel heten.

"De schwung is er een beetje uit", zegt Gert-Jan Blom van Van Delft, waar zeven op de tien pepernoten vandaan komen. Vorig jaar werd in Nederland een recordaantal van zeven miljard noten verorberd. "Dat halen we dit jaar niet."

De afgelopen jaren groeide de consumptie van pepernoten steeds. "Dat kwam door de zwartepietendiscussie", zegt Blom. "Daardoor was er veel aandacht voor Sinterklaas en dat sloeg over op de vraag naar kruidnoten. Negatieve aandacht, is ook aandacht."

De pepernotenomzet kwam vorig jaar uit op 35 miljoen euro, 5 procent meer dan een jaar eerder. Het overgrote deel daarvan wordt behaald in de supermarkten. "De supermarktomzet bedroeg 29 miljoen euro, de overige omzet komt van zaken zoals HEMA en Kruidvat", weet Blom.

De chocoladevariant is sterk in opkomst

De grootste pepernotenproducent denkt dat de omzet wel redelijk op peil blijft dit jaar en dat komt doordat we steeds vaker een kruidnoot met een chocoladelaagje er omheen kopen. "En die zijn drie keer zo duur." Was een paar jaar geleden nog drie op de tien kruidnoten een chocoladevariant, nu is dat de helft. "Daardoor is de totale waarde ook gestegen."

Het pepernotenseizoen loopt van begin september tot 5 december, de kruidnoot hoort gewoon bij een bepaald seizoen. "Je kunt ook prima een paasei eten in de zomer, maar dat trekt toch minder", licht Blom toe. "De kruidnoot hoort bij deze periode, het gure weer."

De pepernoot is volgens de commerciële man van Van Delft Biscuits ook een aaibaar product. "Bij de pepernoten hoor je nooit iemand over de calorieën, dat is bij onze andere producten wel anders."