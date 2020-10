In Duitsland zijn mensen weer begonnen met het hamsteren van toiletpapier, zeep en desinfectiemiddelen, meldt het Statistisches Bundesamt, het Duitse statistiekbureau, donderdag. De verkoop van toiletpapier lag afgelopen week 89,9 procent boven de niveaus van voor de coronacrisis.

Desinfecterende middelen werden 72,5 procent meer verkocht en zeep werd 62,3 procent meer verkocht. "Consumenten beginnen weer te hamsteren", zei het statistiekbureau op Twitter.

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn is er in Nederland op dit moment geen hamstergedrag te zien.

Duitsland kampt, net zoals Nederland, op dit moment met een tweede golf. Tot nog toe had Duitsland meer succes met het indammen van het coronavirus dan andere Europese landen, maar de afgelopen week zag het een toename in het aantal besmettingen. Donderdag werd zelfs gemeld dat er in een dag tijd ruim elfduizend besmettingen bij zijn gekomen. Van steeds meer besmettingen kan geen bron worden vastgesteld.