The Coca-Cola Company heeft in het derde kwartaal de omzet en winst flink zien dalen. In alle verkoopregio's werden minder frisdrank en andere dranken aan de man gebracht. Dat blijkt uit de donderdag gepresenteerde kwartaalcijfers van het bedrijf.

De omzet daalde met 9 procent naar 8,7 miljard dollar (7,35 miljard euro), terwijl de nettowinst met 33 procent terugviel tot 1,7 miljard dollar.

"We zullen onze reeds in gang gezette transformatie versnellen, om zo ons bedrijf in staat te stellen sneller te herstellen," liet topman James Quincey bij de presentatie van de kwartaalcijfers weten.

Daartoe zal onder meer het aanbod van het bedrijf teruggebracht worden tot ongeveer tweehonderd merken, ongeveer de helft minder dan voorheen. Onder The Coca-Cola Company vallen ook merken als Schweppes, Aquarius, Innocent en Fuze Tea.

In alle afzetgebieden viel de verkoop van Coca-Cola-producten lager uit. In Noord-Amerika was de daling het sterkst, in Europa, het Midden-Oosten en Afrika het laagst. Met name de sportdranken en de koffie van Costa werden geraakt, vooral omdat veel vestigingen van de keten gesloten waren.