Vrachtwagenchauffeurs mogen bij het laden en lossen van hun vracht vaak niet meer naar het toilet. Ook kunnen ze niet meer aan een warme maaltijd komen, doordat wegrestaurants dicht zijn. Dat meldt vakbond FNV donderdag. De vakbond noemt de situatie "onbegrijpelijk".

Als chauffeurs hun goederen laden of lossen bij winkels of bedrijven kunnen ze normaal gesproken een sanitaire stop maken. Nu de coronamaatregelen zijn verscherpt, geven veel bedrijven de chauffeurs geen toegang meer tot het toilet, meldt de bond.

Een andere plek voor de truckers om hun behoefte te doen zijn de wegrestaurants. Die moeten hun deuren echter sinds vorige week weer dichthouden. Dat zorgt er tevens voor dat chauffeurs moeilijker aan een warme maaltijd kunnen komen. En als ze al een maaltijd hebben, moeten ze deze in hun cabine opeten.

Het is niet de eerste keer dat de chauffeurs op deze manier in de knel komen. Ook in het voorjaar, toen de eerste lockdownmaatregelen van kracht werden, ontstonden soortgelijke problemen.

"De chauffeurs zijn weer terug bij af", vindt Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek. Hij vindt dat als chauffeurs niet naar het toilet kunnen bij hun laad- of losplek, de werkgever voor goed sanitair moet zorgen.