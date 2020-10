De staatsschuld van de verschillende landen in de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar opgelopen tot gemiddeld 95,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat maakt het Europese bureau voor de statistiek Eurostat donderdag bekend.

Een jaar eerder lag de zogeheten schuld-bbp ratio nog op 86,2 procent. Een ratio van 100 betekent dat de staatsschuld van een land net zoveel waard is is als de totale waarde van de dat jaar door een land geproduceerde goederen en diensten. Het EU-gemiddelde stond in het tweede kwartaal op 87,2 procent.

De landen met de hoogste schuld-bbp ratio zijn Griekenland (187,4 procent), Italië (149,4 procent), Portugal (126,1 procent), België (115,3 procent) en Frankrijk (114,1 procent). Nederland zit daar met ongeveer 60 procent flink onder.

Het begrotingstekort liep in het tweede kwartaal op naar een recordhoogte van 11,6 procent in de eurozone, terwijl dit binnen de EU uitkwam op 11,4 procent van het bbp. Een jaar eerder lagen die percentages op respectievelijk 0,5 en 0,3 procent.