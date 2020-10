Het consumentenvertrouwen ligt in oktober ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. En alleen in maart 1993 waren we pessimistischer over de werkgelegenheid dan nu. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het consumentenvertrouwen zit nog niet op het absolute dieptepunt, dat was in maart 2013 met min 41. Het hoogtepunt was in januari 2000 met 36. Het komt nu uit op min 30.

Het CBS concludeert dat Nederlandse consumenten uitzonderlijk pessimistisch zijn over de toekomstige werkloosheid.

Maar liefst 92 procent van de consumenten die het CBS deze maand vroeg naar hun gedachten over de toekomstige werkloosheid gaat ervan uit dat deze oploopt in de komende twaalf maanden. 5 procent denkt dat de werkloosheid daalt.

Het statistiekbureau verrekent die percentages met elkaar waarmee het saldo van de positieve en negatieve antwoorden uitkomt op min 87. "Sinds het begin van de tijdreeks in 1986 waren de consumenten alleen in maart 1993 met min 88 nog somberder over de toekomstige werkloosheid", aldus het CBS.

Consumenten zijn deze maand sowieso negatiever over de economie dan in september. De koopbereidheid blijft wel redelijk op peil vergeleken met een maand eerder.

Het CBS meet het consumentenvertrouwen op basis van hoe consumenten denken over de algemene economische situatie en de eigen financiële situatie.