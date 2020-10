Unilever heeft in het derde kwartaal een omzet van 12,9 miljard euro gedraaid, 2,4 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De verkoop nam echter met 4,4 procent toe. Vooral schoonmaakmiddelen en andere reinigingsproducten, zoals antibacteriële handzeep, waren in trek.

Unilever zegt in een reactie tevreden te zijn over het derde kwartaal. "We hebben een sterke prestatie neergezet in het afgelopen kwartaal", aldus CEO Alan Jope, die wel waarschuwt voor voortdurende onzekerheid.

Het bedrijf verkocht zoals verwacht minder ijs via horecaondernemers. Dat was in Europa vooral in Italië en Spanje te merken, waar minder toeristen naartoe gingen dit jaar.

Daarentegen werd er thuis meer Ben & Jerry's- en Magnum-ijs gegeten. Ook de Hellmann's-mayonaise was in trek.