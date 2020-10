De Sligro Food Group, waartoe ook horecagroothandel Sligro behoort, heeft het derde kwartaal afgesloten met een omzet van 537 miljoen euro, 9,5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Gemeten tot en met september daalde de omzet met 14,4 procent naar 1,49 miljard euro, zo maakt het bedrijf donderdag bekend.

Sligro Food Group zegt veel last te hebben van de coronamaatregelen van de overheid, zowel in Nederland als in België. Zo draaide de horeca niet op volle toeren en waren veel bedrijfsrestaurants gesloten.

De goede zomer was weliswaar een lichtpuntje voor het bedrijf, maar door de nieuwe gedeeltelijke lockdown en horecasluiting verwacht Sligro in het vierde kwartaal "een nieuwe stap terug" in de omzet.

"De invloed die wij zelf kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van onze afzetmarkten als gevolg van COVID-19 is nihil", schrijft het bedrijf.

Sligro wil de komende periode daarom vooral op de kosten sturen en "beperkt maar gericht" investeringen doen. Zo moeten de Nederlandse en Belgische activiteiten van het bedrijf gestroomlijnd en waar mogelijk gedeeld worden.