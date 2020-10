Het Openbaar Ministerie (OM) gaat staalfabrikant Tata Steel vervolgen vanwege de grafietregens die hoogovens rond de vestiging in IJmuiden hebben veroorzaakt, bevestigt het OM na berichtgeving van de Volkskrant. Het bedrijf zegt in een reactie nog geen dagvaarding te hebben ontvangen.

De staalfabrikant wordt verdacht van het overtreden van de milieuvergunning. Die stelt dat het stof van de hoogovens niet verder dan 2 meter verspreid mag worden.

De grafietregens leidden jarenlang tot veel overlast in het nabijgelegen dorp Wijk aan Zee. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek al eerder dat de grafietregens "ongewenste" hoeveelheden lood, mangaan en vanadium bevatten.

Kinderen die in de buurt van de fabriek wonen, zouden zijn blootgesteld aan deze metalen. Vooral kleine kinderen die buitenspelen, zouden risico lopen. Tata Steel beloofde vorig jaar maatregelen te gaan nemen, zodat er vanaf april van dit jaar geen grafietregens meer konden ontstaan.

'Overlast deels reden om Tata Steel te vervolgen'

De veroorzaakte overlast is een van de redenen om het bedrijf te vervolgen, vertelt een woordvoerder van het OM in gesprek met de Volkskrant. "Dagvaarding lijkt passend, omdat openbare verantwoording belangrijk is gezien de bezorgdheid van mensen in de omgeving van het bedrijf."

Tata Steel moest eerder al een reeks dwangsommen betalen vanwege de grafietregens. Eerder getroffen maatregelen om de overlast te stoppen, werden door politici weggezet als "te weinig".

De dorpsraad van Wijk aan Zee reageert verheugd in gesprek met de Volkskrant. "Het werd een keer tijd", aldus Sauw Buwalda. "De handhaving van de vergunning schiet telkens tekort."

Een woordvoerder van Tata Steel zegt dat het voornemen om het bedrijf te dagvaarden alleen gaat om een incident dat speelde op 1 en 2 maart 2018. Vanwege een combinatie van extreme vorst, wind en droogte zouden er toen grondstoffen zijn verwaaid bij de opslagplekken van het bedrijf. De stoffen verspreidden zich verder dan 2 meter, ondanks getroffen voorzorgsmaatregelen.

"Tata Steel IJmuiden heeft meegewerkt aan het onderzoek van het OM", aldus de zegsman. "Als het OM overgaat tot dagvaarding zal Tata Steel voor de rechter verantwoording afleggen."