Purdue Pharma, een belangrijke aanjager van de opiatencrisis in de VS, heeft een schikking van ruim 8 miljard dollar (6,7 miljard euro) met het Amerikaanse ministerie van Justitie getroffen, maakt het ministerie woensdag bekend. Tevens heeft het bedrijf schuld bekend in de zaak.

In de Verenigde Staten zijn veel mensen verslaafd geraakt aan pijnstillers. Honderdduizenden van hen overleden in de afgelopen decennia als gevolg van overmatig gebruik van deze middelen, waaronder OxyContin dat door Purdue Pharma op de markt is gebracht.

Het bedrijf is in duizenden rechtszaken verwikkeld en vroeg daarom vorig jaar bescherming tegen een faillissement aan. Nu is bekend geworden dat het concern een schikking van 8,34 miljard dollar heeft getroffen, schrijft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal.

Het gebruik van de pijnstillers leidde tot een "nationale tragedie van verslaving en dood", aldus het ministerie. "Purdue heeft, door hebzucht en het overtreden van de wet, meer prioriteit gegeven aan geld dan aan de gezondheid en het welzijn van zijn patiënten." De opgelegde boetes behoren volgens het ministerie tot de grootste die een medicijnenfabrikant ooit heeft gekregen.

Dat Purdue een schikking heeft getroffen, betekent niet dat het bedrijf van de rechtszaken af is. Deze kunnen het concern de komende jaren nog eens miljarden dollars kosten.

De geneesmiddelenfabrikant heeft sinds de introductie van OxyContin in de jaren negentig zo'n 35 miljard dollar aan het middel verdiend. Vanaf het begin kreeg het bedrijf al vragen over het de pijnstiller.