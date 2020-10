Het Chinese fintechbedrijf Ant Group heeft woensdag van de Chinese autoriteiten toestemming gekregen voor wat de grootste beursgang aller tijden moet worden. Daarmee heeft het bedrijf de laatste juridische horde genomen voor de beursgang, die zo'n 35 miljard dollar (29,5 miljard euro) moet opleveren.

De woensdag verleende toestemming betreft de beursgang in Sjanghai. Eerder deze week kreeg Ant Group al groen licht voor een beursgang in Hongkong. Het fintechbedrijf, dat in handen is van webwinkelgigant Alibaba, wil in deze steden tegelijkertijd naar de beurs.

Dat doet het bedrijf waarschijnlijk in de eerste helft van november, enkele dagen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dinsdag 3 november. De exacte datum van de beursgang van Ant Group is nog niet bekend.

De tot dusver grootste beursgang was die van de Saoedische oliemaatschappij Saudi Aramco, die eind vorig jaar naar de beurs ging en daar 29,4 miljard dollar ophaalde.