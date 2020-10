Warenhuisketen HEMA krijgt weer een nieuwe eigenaar. HEMA komt in handen van investeringsfonds Parcom en Mississippi Ventures, waar de familie Van Eerd achter zit. Zij zijn ook eigenaar van de Jumbo-supermarkten. Dat maakt HEMA woensdag bekend.

HEMA kwam medio juni in handen van een groep schuldeisers. Daarvoor was de keten eigendom van zakenman Marcel Boekhoorn.

Voor deze nieuwe overname, waarmee zo'n 440 miljoen euro gemoeid is, hebben het Nederlandse investeringsfonds Parcom en het investeringsvehikel van de familie Van Eerd de handen ineengeslagen. Er is acht weken uitgetrokken om de deal rond te krijgen, waarbij onder andere gekeken wordt naar de financiering.

HEMA en Jumbo werken al langere tijd samen, eerder gingen ook al wel geruchten dat de Brabantse supermarktfamilie geïnteresseerd was in een overname van de warenhuisketen.

Een paar weken geleden werd al duidelijk dat nog maar een paar spelers in de race waren voor een overname van HEMA. De schuldeisers wilden deze maand nog overeenstemming bereiken, anders zou de verkoop op een laag pitje worden gezet.

HEMA-topman Tjeerd Jegen is blij dat het investeringsfonds Parcom samen optrekt met de familie Van Eerd. "Wij zijn onder de indruk van de ondernemersmentaliteit en de passie voor retail van de familie Van Eerd, waar HEMA van zal kunnen leren."

Omzet trok in juni en juli weer aan

HEMA maakte woensdag ook de cijfers over het tweede kwartaal bekend, die lieten herstel zien ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. De omzet kwam uit op 284,4 miljoen euro, dat is 4 procent minder dan de vergelijkbare periode een jaar eerder.

De daling werd vooral veroorzaakt doordat in mei een deel van de winkels buiten Nederland en de restaurants in Nederland noodgedwongen dicht waren. De omzetdip was alleen in de maand mei. In juni en juli kwam juist meer geld binnen. "Dit werd onder meer gedreven door een hogere online omzet."