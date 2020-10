Het personeel, de ondernemingsraad en vakbond AVV zetten hun rechtszaak tegen de nieuwe eigenaar van kledingketen Miss Etam niet door, zo meldt de vakbond woensdag. Reden hiervoor is dat eigenaar Martijn Rozenboom heeft besloten de ondernemingsraad (or) te erkennen.

Vorige week besloten medewerkers, de bond en de or om Rozenboom voor het gerecht te dagen. Sinds hij de winkelketen vorige maand kocht, zouden er problemen met loonbetalingen zijn en zijn er winkels gesloten. De winkels die nog open zijn, zouden slecht worden onderhouden.

Het personeel, de ondernemingsraad en de bond wilden via de rechter onder meer afdwingen dat Rozenboom de or zou erkennen. Deze eis heeft de eigenaar ingewilligd. Dat was reden om de rechtsgang stop te zetten, maakte de bond woensdag bekend. De zitting zou eigenlijk donderdag 22 oktober plaatsvinden.

Volgens Martin Pikaart van AVV kan de or nu meer invloed uitoefenen op de gang van zaken bij het bedrijf dan via een rechtszaak; de uitspraak daarvan is onzeker en kan bovendien lang op zich laten wachten.

Al maanden onrustig bij Miss Etam

Het is al maanden onrustig rondom Miss Etam. De keten was tot enkele maanden geleden in handen van het Belgische retailbedrijf FNG. Dat ging in augustus failliet. De Nederlandse onderdelen kwam in handen van NXT Fashion van Rozenboom.

Hij verkocht twee ketens weer door: Expresso en Claudia Sträter. De overige drie, Miss Etam, Promiss en Steps, zijn nog wel in handen van Rozenboom.

In gesprek met NU.nl liet Rozenboom weten volop plannen te hebben met Miss Etam en dat de problemen die waren ontstaan van tijdelijke aard waren. Ook zei hij te overwegen met Steps uitsluitend online verder te gaan.