De overslag in de Rotterdamse haven is in de afgelopen drie maanden verbeterd ten opzichte van de maanden daarvoor. Over de eerste negen maanden van dit jaar is evengoed nog sprake van een afname van het volume van bijna 9 procent. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde cijfers.

Er werd vooral minder ruwe olie, ijzererts, kolen en minerale olieproducten vervoerd via de haven van Rotterdam. De overslag van agribulk, zoals maïs, sojabonen en granen, groeide. "De daling in de overslag van containers bleef beperkt", aldus het Havenbedrijf Rotterdam.

Volgens het havenbedrijf kwamen de volumes van een aantal segmenten, zoals de agribulk tegen het eind van het derde kwartaal weer richting die van voor het uitbreken van de coronacrisis. "Het is nu nog te vroeg om te concluderen dat we economisch gezien uit het dal zijn", relativeert Allard Castelein, directeur van het Havenbedrijf.

Hij waarschuwt dat het tempo van het herstel uiteraard afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rond de coronapandemie.