De Britse overheid heeft in de periode van april tot en met september 208,5 miljard pond (229 miljard euro) geleend om de economie op peil te houden tijdens de coronacrisis, blijkt woensdag uit cijfers van het Britse Office for Budget Responsibility (OBR). Door de extra leningen is de staatsschuld van het Verenigd Koninkrijk gestegen naar 103,5 procent, het hoogste niveau sinds 1960.

Het geleende bedrag is volgens het OBR uitzonderlijk: het bureau houdt deze statistieken sinds 1993 bij en in die periode werd nooit zo veel geleend. Vorig jaar werd in dezelfde maanden bijvoorbeeld 174,5 miljard pond minder geleend dan dit jaar.

De extra uitgaven zijn het gevolg van de coronacrisis. Het VK behoort al sinds maart tot de hardst geraakte landen in Europa. Om die klap wat op te vangen, heeft de Britse overheid een aantal regelingen in het leven geroepen om ontslagen en faillissementen te voorkomen. Hierdoor zijn de overheidsuitgaven flink opgeschroefd. Ook liepen de belastinginkomsten terug, door het groeiende aantal werklozen.

"Het is duidelijk dat de pandemie een flinke impact heeft gehad op onze overheidsfinanciën, maar het was veel erger geweest als we niet de stappen hadden zetten om het levensonderhoud van mensen te beschermen", zegt de Britse minister van Financiën Rishi Sunak in een reactie. "Zodra de economie weer herstelt, zal de staat de benodigde maatregelen treffen om de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen."