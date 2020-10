De Belgische onderzoeksrechter in het faillissement van de FNG Group onderzoekt het wegvloeien van 110 miljoen euro uit de onderneming, zo meldt de Belgische zakenkrant De Tijd woensdag. FNG Group is het voormalige moederbedrijf van de modeketens Miss Etam, Claudia Sträter en Steps.

Het geld zou zijn weggesluisd op aangeven van de oprichter van de FNG Group, Dieter Penninckx, beweert een voormalige werknemer. Het geld zou zijn overgeboekt naar het Nederlandse bedrijf FIPH.

Begin augustus werd FNG in België failliet verklaard, het Nederlandse deel vroeg toen uitstel van betaling aan. Niet veel later viel ook het doek voor FNG in Nederland. De winkels in Nederland werden in eerste instantie overgenomen door Nxt Fashion, dat op zijn beurt de formules Claudia Sträter en Expresso doorverkocht.

Rond Miss Etam en de nieuwe eigenaar rommelt het voortdurend. Bovendien liet hij al weten dat het merk Steps waarschijnlijk alleen nog online verdergaat.

FNG-oprichter Penninckx is inmiddels weer op vrije voeten, aldus De Tijd. Het onderzoek naar de gang van zaken rond de teloorgang van het bedrijf gaat echter verder.