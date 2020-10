Cathay Pacific schrapt 8.500 banen, bijna een kwart van het totale werknemersbestand, in een reorganisatie. Dat maakt de luchtvaartmaatschappij uit Hongkong woensdag bekend.

Ook stopt het bedrijf met dochtermaatschappij Cathay Dragon, dat regionale vluchten uitvoert. De maatschappij uit Hongkong wordt net als alle andere airlines hard geraakt door de coronacrisis, maar had daarvoor ook al last van de politieke onrust in Hongkong.

De reorganisatie moet de toekomst van de maatschappij veiligstellen. "Zodat we zoveel mogelijk banen kunnen behouden", aldus Cathay.

Het banenverlies wordt verdeeld over de hele Cathay Pacific Group. Door geen mensen meer aan te nemen om vrijgekomen posities op te vullen en door natuurlijk verloop, zijn nu nog 5.900 banen overbodig geworden. Het gaat voor het grootste deel (5.300) om personeel op thuisbasis Hongkong dat zijn baan verliest. Nog eens 600 functies vervallen buiten Hongkong.

Geen bonussen en salarisverhogingen

De stekker wordt per direct uit Cathay Dragon getrokken. Cathay gaat wel door met de budgetdochter HK Express. Deze maatschappij en Cathay Pacific zullen de routes van Dragon zoveel mogelijk voortzetten.

Al het vliegend personeel dat vanuit Hongkong werkt, wordt gevraagd een loonoffer te doen. Ook wordt volgend jaar een derde vrijwillige vertrekregeling in het leven geroepen voor het overige personeel. De bestuurders die dit jaar al salaris hebben ingeleverd, blijven dat ook in 2021 doen.

Bonussen voor dit jaar zijn van tafel en volgend jaar krijgt niemand er loon bij.