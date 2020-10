United Airlines test woensdag een digitaal gezondheidspaspoort waarop uitslagen van coronatests en op termijn ook vaccinatiegegevens opgeslagen kunnen worden. Het doel van het 'coronapaspoort' is de luchtvaart weer op gang brengen.

Het non-profit initiatief, de CommonPass, wordt ondersteund door het World Economic Forum en het Zwitserse The Commons Project. Als het digitale gezondheidspaspoort een succes wordt, zouden landen de reisrestricties en quarantainemaatregelen kunnen versoepelen.

De test van United vindt plaats op een vlucht van Londen Heathrow naar Newark Liberty International in New Jersey. Eerder deze maand beproefde Cathay Pacific het nieuwe initiatief al. In november en december zal nog een aantal grote maatschappijen een test doen.

"Het doel van de tests is om overheden te laten zien dat zij kunnen vertrouwen op een coronatest die iemand in een ander land heeft ondergaan", legt Paul Meyer, CEO van The Commons Project, uit.

Het doel is om de CommonPass in januari breed uit te rollen.