Hudson's Bay moet verhuurders van panden in Tilburg en Almere nog 3,1 miljoen euro betalen. De winkelketen sloot met de verhuurders een contract om minimaal tien jaar in de panden te blijven zitten, maar vertrok al veel eerder. Het bedrijf moet daarom een deel van de huur alsnog betalen, meldt RTL Nieuws dinsdag op basis van twee recente uitspraken van de rechtbank in Amsterdam.

De Amsterdamse kantonrechter bepaalde onlangs dat Hudson's Bay de huur voor de winkels in Almere en Tilburg voor dit jaar moet betalen. In Almere huurde het concern 10.000 vierkante meter. Het bedrijf is de verhuurder van dit pand 1,3 miljoen euro verschuldigd. In Tilburg had de winkel een oppervlakte van bijna 12.500 vierkante meter. Daar moet Hudson's Bay nog 1,8 miljoen euro voor betalen.

Het bedrijf stelde dat de huurgarantie ongeldig is, omdat de verhuurders zich aan kartelvorming schuldig hebben gemaakt. Daardoor zouden ze zelfs schuldig zijn geweest aan het faillissement, maar daar ging de rechter niet in mee.

Hudson's Bay ging met de verhuurders een contract voor tien jaar aan, omdat het bedrijf wilde dat de verhuurders de panden ingrijpend zouden verbouwen. De keten heeft in de afgelopen jaren vijftien grote warenhuizen in Nederland geopend. Al snel bleek dat de formule niet aansloeg. In september vorig jaar kondigde het bedrijf aan uit Nederland te vertrekken.