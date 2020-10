De omzet van Durex is flink gestegen nadat veel landen hun coronamaatregelen in de zomer hadden versoepeld. Reckitt Benckiser zette in juli, augustus en september ruim 13 procent meer om dan in het kwartaal dat eraan voorafging, meldt het moederbedrijf van de condoomfabrikant dinsdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

Het onderdeel waar Durex onder valt, zag de omzet in het derde kwartaal met 12,6 procent stijgen ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook Dettol, een fabrikant van desinfecterende middelen, valt daaronder.

Reckitt Benckiser schrijft veel profijt van de versoepelingen van de maatregelen te hebben gehad. "Na een wat uitdagender eerste half jaar, zorgden de versoepelingen van de maatregelen voor een hogere vraag naar producten van Durex. Dit was vooral het geval in regio's waar weinig besmettingen met het coronavirus waren."

Bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers zei Reckitt Benckiser-topman Laxman Narasimhan nog dat de coronacrisis leidde tot een flinke afname van de vraag naar condooms. "De corona-uitbraak is zijn tol gaan eisen op het aantal intieme gelegenheden van mensen", zei hij over de reisbeperkingen en lockdowns.

Volgens de topman werden met name in Italië en het Verenigd Koninkrijk minder condoomverpakkingen opengescheurd.