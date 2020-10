PostNL houdt voor de komende feestdagen rekening met een duizelingwekkende toename van het aantal pakketjes: 60 tot 70 procent meer dan begin dit jaar. Vanwege de coronacrisis werd de capaciteit al met 40 procent vergroot, en met de feestdagen komt daar nog eens 20 tot 30 procent bovenop, zegt PostNL-directeur Pakketten & Logistiek Liesbeth Kaashoek in gesprek met NU.nl.

"Normaal gesproken hebben we met de feestdagen al tientallen miljoenen pakketten meer te bezorgen", zegt Kaashoek. Voor het coronatijdperk leverde PostNL dagelijks zo'n 900.000 pakketten af. Dat liep sinds medio maart op tot zo'n miljoen per dag en gaat nu richting de anderhalf miljoen op de piekdagen.

Het piekseizoen voor de pakketbezorging begint volgens Kaashoek, die tijdens de drukke feestdagen zelf ook weleens in de rol van bezorger kruipt, op de dag dat Sinterklaas aan land komt. "Dat is op 14 november", weet de directeur. "Vanaf dan begint het te lopen." Dat heeft niet alleen te maken met de komst van de goedheiligman, maar ook zeker met in populariteit toenemende koopfestijnen als Black Friday en Cyber Monday.

"We zetten in de piekperiode extra vrachtwagens in, duizend extra bezorgers erbij en we werken 24/7", zegt Kaashoek. PostNL zal er volgens haar alles aan doen om de pakketten op tijd geleverd te krijgen. "Door de coronacrisis hebben we ook geleerd om samen met onze klanten - de webwinkels - te kijken hoe we de pakjes op het juiste moment bezorgd krijgen."

Het helpt ook als consumenten op tijd bestellen

Zo zullen de webwinkels eerder beginnen met hun campagnes en hun acties zoveel mogelijk spreiden. "Het helpt ook als de consument er op tijd aan denkt om de cadeautjes te bestellen", zegt Kaashoek. "Wij zetten alles op alles om de bestellingen op de afgesproken dag te bezorgen."

PostNL houdt met de opening van drie sorteercentra ook voor volgend jaar nog rekening met een verdere groei van de pakketbezorging. "We bezorgen sinds de uitbraak van de coronacrisis op een paar procent meer adressen dan daarvoor", zegt Kaashoek. "Consumenten die voor het eerst zijn gaan bestellen, zullen misschien niet dezelfde dingen blijven bestellen, maar ze blijven wel online kopen."

Hoe groot de tsunami aan bestellingen met de feestdagen precies wordt, moet blijken. "Het is een onvoorspelbare periode. Maar we hebben er veel zin in, het is ook een hele mooie periode waar we van genieten."