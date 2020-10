Ryanair moet weer de portemonnee trekken voor een groep piloten die voorheen voor de maatschappij werkte vanaf Eindhoven. Het gaat om zes piloten die zelf ontslag namen bij de maatschappij. Zij hebben daarom geen recht op een schadevergoeding maar wel op een transitievergoeding, maakt de rechtbank van Oost-Brabant dinsdag bekend.

De zes vliegers kunnen nu vergoedingen van ruim 5.000 tot meer dan 51.000 euro tegemoetzien.

Afgelopen zomer bepaalde de rechter dat een andere groep van acht piloten die ook op Eindhoven Airport voor Ryanair hadden gewerkt, recht hadden op zowel een transitievergoeding als een schadevergoeding. Maar de hoogte van die vergoedingen werd succesvol aangevochten door de Ierse prijsvechter.

Alle getouwtrek over de vergoedingen is terug te voeren op een conflict in de zomer van 2018 tussen Ryanair en de piloten die voor de maatschappij waren gestationeerd op Eindhoven Airport. Na een conflict over de salarissen, hebben de piloten tot twee keer toe het werk neergelegd. Ryanair dreigde daarop de basis in Eindhoven te sluiten en deed dat niet veel later ook.

Daarna ontstonden nog conflicten tussen Ryanair en de vliegers over al dan niet gedwongen overplaatsingen. De groep van zes piloten heeft uiteindelijk zelf ontslag genomen en komt daarom niet in aanmerking voor een schadevergoeding.

Een andere groep van acht piloten die de arbeidsovereenkomst via de rechter liet ontbinden, kreeg in eerste instantie schadevergoedingen tot meer dan 400.000 euro toegekend. Dat werd na een hoger beroep door Ryanair uiteindelijk teruggeschroefd tot bedragen van tussen de 100.000 en 175.000 euro.

Zij krijgen daarbovenop ook nog transitievergoedingen van tussen de 33.000 tot 84.000 euro per persoon.