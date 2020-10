KLM is niet verplicht om bij de huidige ontslagronde het personeel dat als laatste in dienst is gekomen te ontslaan. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank dinsdag bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door vakbond voor cabinepersoneel VNC.

De luchtvaartmaatschappij moet flink bezuinigen vanwege de COVID-19-pandemie en omdat het kabinet dit als voorwaarde heeft gesteld voor de 3,4 miljard euro aan leningen en staatsgaranties die het verleent.

VNC wil dat KLM bij de ontslagronde het lifo-principe (last in, first out) toepast en wilde dit via de rechter afdwingen. De luchtvaartmaatschappij ziet hier echter weinig in. Het zou betekenen dat het bedrijf relatief veel jonge medewerkers moet ontslaan, omdat deze als laatste in dienst zijn gekomen.

Ook zou het betekenen dat er meer mensen moeten worden ontslagen om tot eenzelfde besparing te komen als wanneer ook oudere medewerkers worden ontslagen. Jonge medewerkers verdienen immers gemiddeld minder dan de oudere personeelsleden.

VNC vond dat KLM het lifo-principe moest toepassen omdat dit in de cao zou zijn afgesproken. Daar ging het gerechtshof niet in mee. Dat KLM het lifo-principe wel toepast bij het ontslaan van piloten, hoeft volgens het hof niet te betekenen dat dit ook voor het cabinepersoneel geldt.

Eerder al kwam de rechtbank tot dezelfde conclusie als het gerechtshof dinsdag. VNC bekijkt nu of het nog verder procedeert.