Het gerechtshof in Den Haag hoeft zich wat Grolsch en Lidl betreft niet langer uit te spreken over vermeende overeenkomsten tussen Kornuit van Grolsch en het huismerkbier Kordaat van Lidl. Wat de bierbrouwer uit Enschede betreft is de "strijdbijl begraven", zo laat het bedrijf dinsdag weten.

Grolsch wil geen mededelingen doen over redenen voor het besluit noch antwoord geven op de vraag of beide biermerken beschikbaar blijven. Lidl zegt in een reactie dat Kordaat sowieso wél in de schappen blijft liggen. Verder wil ook de supermarktketen geen mededelingen doen.

Begin vorig jaar spande Grolsch een rechtszaak tegen Lidl aan omdat de naam en de verpakking van het nieuwe huismerkbier van de prijsvechter te veel op die van Kornuit zouden lijken. Daarnaast zag de bierbrouwer te veel overeenkomsten in de reclame-uitingen van Lidl. De rechter ging daar niet in mee.

Afgelopen juni diende een hoger beroep, maar door onderhandelingen tussen beide partijen werd de in september verwachte uitspraak op verzoek van Grolsch en Lidl uitgesteld. Eerder deze maand vroegen ze dat vanwege voortdurende gesprekken opnieuw.

"Er was een geschil tussen Grolsch en Lidl over de biermerken Kornuit van Grolsch en Kordaat van Lidl. Partijen hebben de strijdbijl begraven. We doen hier verder geen mededelingen over", luidde de reactie van Grolsch dinsdag.