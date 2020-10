Het zakenreisbureau BCD schrapt wereldwijd meer dan drieduizend van de veertienduizend arbeidsplaatsen. Dat bevestigt het bedrijf naar aanleiding van een interview met oprichter John Fentener van Vlissingen dinsdag in Het Financieele Dagblad (FD). Ook gaat een deel van de kantoren dicht.

De bezuinigingen zijn het gevolg van de malaise in de luchtvaartsector, die ook de markt voor zakelijke reizen hard heeft geraakt. Bij de uitbraak van de coronacrisis zag BCD de omzet teruglopen met 99 procent. Inmiddels komen er bij het bedrijf weer meer opdrachten binnen, maar nog altijd ligt de omzet 75 procent lager dan normaal.

Niet alleen worden banen geschrapt en kantoren gesloten, ook worden geen bonussen uitgekeerd. Tevens stort de familie Fentener van Vlissingen, die behoort tot de rijkste families van Nederland, kapitaal om het bedrijf overeind te houden.

BCD had vorig jaar een omzet van 16 miljard euro en is een van 's werelds grootste spelers in de markt voor zakelijke reizen en congressen. Dit jaar zal het bedrijf een fors verlies lijden, zegt de oprichter. Ook volgend jaar komt BCD waarschijnlijk in het rood uit. Fentener van Vlissingen verwacht dat de markt voor zakenreizen pas over vijf jaar weer hersteld is van de coronaklap.

Het bedrijf kan nog niet zeggen hoeveel banen in de verschillende landen waar BCD actief is verloren gaan.