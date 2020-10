KLM heeft maandag een nieuwe vrijwillige vertrekregeling opengesteld. De luchtvaartmaatschappij hoopt zo gedwongen ontslagen te voorkomen, al is het niet duidelijk hoeveel medewerkers van de vertrekregeling gebruik kunnen maken.

KLM maakte vorige week al bekend dat de vertrekregeling open gesteld zou worden. Inmiddels is in een bericht van de Vereniging Nederlandse Cabinepersoneel te zien wat de voorwaarden zijn.

Zo krijgen KLM-medewerkers die tien jaar of minder bij KLM hebben gewerkt een kwart bruto maandsalaris per dienstjaar mee. Vanaf het elfde dienstjaar krijgen ze één bruto maandsalaris per dienstjaar, met een maximale vergoeding van achttien bruto maandsalarissen.

De luchtvaartmaatschappij wil als gevolg van de coronacrisis in totaal 7.500 banen schrappen. Dat aantal is al wat gekrompen door de contracten van 1.500 medewerkers niet te verlengen. Ook zijn er al 2.000 mensen vertrokken bij een eerdere vrijwillige vertrekregeling. Eind dit jaar wil KLM ongeveer 4.500 mensen minder in dienst hebben dan voor de coronacrisis.