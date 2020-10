Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie in maart hebben in de Verenigde Staten meer dan 1 miljoen mensen op één dag het vliegtuig genomen. De Transportation Security Administration (TSA) registreerde de mijlpaal zondag.

Het aantal reizigers ligt nog wel op slechts 60 procent van het normale niveau in deze tijd. Op het dieptepunt van de crisis was het dagelijkse aantal reizigers teruggelopen tot een kleine 90.000.

Volgens de transportautoriteit zit het vliegverkeer in de VS de laatste tijd onmiskenbaar in de lift. De organisatie legt een verband met slimmere technieken bij het inchecken, die het contact tussen reizigers en medewerkers van de luchthaven minimaliseren.

Meer luchthavens in de VS hebben nu de beschikking over paspoort- en beveiligingsscans. Daardoor hoeven medewerkers niet meer met hun handen aan paspoorten en tassen van reizigers te zitten.

De coronacrisis heeft er wel diep ingehakt bij de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. American Airlines heeft 19.000 medewerkers met onbetaald verlof moeten sturen, United Airlines 13.000.

In Washington wordt gewerkt aan een regeling die maatschappijen in staat stelt werknemers langer door te betalen, maar de onderhandelingen daarover verlopen moeizaam.