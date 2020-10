Huizen krijgen vanaf volgend jaar een funderingslabel als ze getaxeerd worden, meldt het programma De Monitor van KRO-NCRV maandag. Dat label geeft weer hoe groot de risico's zijn dat huizen verzakken.

In een bericht op de site van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) staat dat er vijf verschillende categorieën komen om de kwaliteit van de fundering weer te geven. Bij het meest problematische label kent het huis een sterk verhoogd risico. Er zijn dan al tekenen van schade, of het pand zakt veel sneller dan andere in de omgeving.

Volgens De Monitor lopen zo'n 250.000 huizen in Nederland het risico om in de probleemgroep te worden ingedeeld. De kosten om de fundering te herstellen zijn voor de eigenaar en kunnen in de tonnen lopen.

Volgens het KCAF is het label nu nog in een testfase. Bij de toetsing wordt gekeken naar zaken als schimmelaantasting door droogstand van houten palen, bacteriële aantasting en een gebrek aan draagkracht.