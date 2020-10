Voedselbanken krijgen de laatste weken minder voedsel geleverd dan voorheen. Daardoor kunnen ze hun klanten gemiddeld minder producten meegeven, laat Voedselbanken Nederland maandag weten na berichtgeving van NOS.

Diverse vestigingen hebben in de afgelopen drie à vier weken bij de organisatie gemeld dat ze minder producten ontvangen. Oorzaak hiervan is waarschijnlijk de landelijke actieweek tegen voedselverspilling van begin september. Meerdere supermarktketens hebben in die week het beleid aangepast om verspilling tegen te gaan.

Daarbij worden producten die tegen hun houdbaarheidsdatum aan zitten tegen zeer lage prijzen verkocht. Hierdoor blijft er echter minder over voor voedselbanken. "De vestigingen waarvoor supermarkten een belangrijke toeleverancier zijn, merken dat ze sindsdien minder producten ontvangen", legt Pien de Ruig van Voedselbanken Nederland uit.

De situatie verschilt per voedselbank en hangt sterk samen met de mate waarin de vestiging voor de levering van voedsel afhankelijk is van supermarkten. Zo is er een voedselbank in Groningen die normaal gesproken veel artikelen van een supermarkt krijgt, maar nu zo'n 35 procent minder voedsel ontvangt.

Met name supermarktketens Jumbo en Lidl zouden sinds de actieweek nog beter letten op verspilling. "Dat is uiteraard een mooie ontwikkeling", zegt De Ruig. "Maar die heeft wel gevolgen voor de voedselbanken. Daar komt bij dat het aantal mensen dat naar ons komt sinds de uitbraak van de coronacrisis is gegroeid."

'Aantal gebruikers van voedselbank blijft groeien'

Uit de meting van medio dit jaar blijkt dat het aantal gebruikers van een voedselbank 8,5 procent groter was dan in dezelfde periode vorig jaar. De Ruig verwacht dat er bij de meting van begin 2021 ook sprake zal zijn van een toename ten opzichte van een jaar eerder.

Voedselbanken Nederland overlegt momenteel met diverse partijen om oplossingen te vinden. Concrete plannen zijn er nog niet.