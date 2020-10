Een deel van de online platformen voor werk schiet tekort op het gebied van eerlijk inkomen, veilig werk en sociale bescherming. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) maandag in een onderzoek naar de platformeconomie.

De laatste jaren zijn er steeds meer platformen gekomen waarop diensten worden gevraagd en aangeboden. Het gaat dan om websites of apps waar werkenden zoeken naar opdrachten, bijvoorbeeld vervoersdienst Uber of Werkspot, voor klussen in huis.

De SER komt in haar onderzoek met diverse bevindingen. Zo heeft het gekeken naar wat het noemt 'decent werk': is er sprake van een eerlijk inkomen, mogelijkheid tot scholing, genoeg inspraak, veilig werk en aanspraak op sociale bescherming? Volgens de SER is dat zeker niet bij alle platformen het geval.

"Platformwerkers die op locatie werken, zoals schoonmakers, chauffeurs en maaltijdbezorgers, hebben vaak weinig zekerheden, lage verdiensten en geen recht op sociale zekerheid, zoals WW. Voor online platformwerk zijn de vergoedingen vaak nog lager, door het grotere aanbod aan werk en de concurrentie uit lagelonenlanden."

Ook wijst de raad erop dat de arbeidsrelatie van platformwerkers onduidelijk is. "De meeste werkplatformen zetten de werkers in als zzp'ers, maar het is de vraag of dat altijd terecht is." Het is echter wel van belang dat hier snel een besluit over wordt genomen, vindt de SER, omdat het mede bepalend is of een cao en andere werknemersrechten ook gelden voor deze werkers.

Toch is de raad niet alleen kritisch over de opkomst van platformen; het biedt ook kansen. "Mensen komen relatief makkelijk aan werk via een platform, consumenten krijgen meer keuze en service en bedrijven kunnen meer omzet maken."