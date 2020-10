HelloFresh heeft zijn omzetverwachtingen voor dit jaar voor de vierde keer naar boven bijgesteld. Vrijdag meldde de bezorger van maaltijdboxen te verwachten in 2020 zijn omzet te verdubbelen.

Het Duitse bedrijf zei eerder dit jaar al dat de coronacrisis in het tweede kwartaal had gezorgd voor een verdubbeling van de omzet. Inmiddels is duidelijk geworden dat de omzet in het derde kwartaal ook flink steeg, evenals de verkopen in het begin van het vierde kwartaal.

Volgens de eerste berekeningen boekte HelloFresh in het derde kwartaal een omzet die tussen de 968 en 971 miljoen euro ligt. Vorig jaar was dat nog 440,6 miljoen, wat betekent dat tussen begin juli en eind september de omzet verdubbelde, net als het kwartaal ervoor.

Het in Berlijn gevestigde bedrijf denkt daarom over het gehele jaar uit te komen op een omzetgroei tussen de 95 en 105 procent, waar het eerder nog uitging van een stijging tussen de 75 en 95 procent.

Ook de operationele winst (ebitda) schoot fors omhoog in het voorbije kwartaal. HelloFresh komt op basis van voorlopige berekeningen uit op een winst tussen de 112 en 117 miljoen euro, waar dat in dezelfde periode vorig jaar nog 15,5 miljoen euro was.