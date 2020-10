Vanwege het langdurig thuiswerken kochten Nederlanders dit jaar meer sneakers, pantoffels en andere gemakschoenen. Nette schoenen waren juist minder in trek, omdat veel feesten en officiële gelegenheden niet doorgingen, meldt schoenenspecialist Dave Quadvlieg van branchevereniging INretail zaterdag.

Ook de verkoop van slippers deed het goed, al had dat vooral te maken met het mooie weer van de voorbije maanden, waarbij met name de zonnige septemberweken een welkome verrassing voor de schoenenverkopers waren.

Hoeveel meer gemakschoenen in de coronatijd werden verkocht, kan Quadvlieg niet zeggen. Wel is duidelijk dat vooral de online verkoop van schoeisel in de lift zat. In het tweede kwartaal besteedde de consument via internet 17,3 procent meer aan schoenen dan in dezelfde periode vorig jaar. In het afgelopen kwartaal was de groei met 9,6 procent iets minder groot, maar nog altijd fors.

Dit kwam niet alleen door de lockdown, maar ook doordat sneakers en slippers gemakkelijk online te kopen zijn. Makkelijker dan bijvoorbeeld pasvormschoenen waar een extra zooltje in moet of waar andere aanpassingen aan moeten worden gedaan.

"Vooral ouderen en mensen die slecht ter been zijn, kopen pasvormschoenen en die moet je echt laten opmeten bij een specialist in een winkel", legt Quadvlieg uit. "Maar de ouderen bleven tijdens de lockdown juist veel binnen, omdat ze angstig waren om besmet te raken."

Schoenenverkoop daalde fors dit jaar

Mede daardoor nam de verkoop in fysieke winkels juist af. Vooral in de maanden april, mei en juni kregen de offline verkopers een fikse daling voor hun kiezen: een afname van 34,4 procent. In het vorige kwartaal was de pijn met een daling van 10,6 procent wat minder.

Al met al is het voor de schoenenwinkels tot dusver geen goed jaar. De groei van de online verkopen kon de daling bij reguliere winkels niet volledig compenseren. Na negen maanden is de omzet van de gehele branche met 9,5 procent gedaald. Het gaat hier om cijfers van zowel schoenenspecialisten als winkelketens die naast schoenen ook andere producten verkopen.

Problemen bij levering najaarscollectie

Na de uitbraak van COVID-19 in het voorjaar is de productie van schoenen stilgelegd. In die periode worden normaal gesproken veel schoenen gemaakt voor de najaars- en wintercollectie. "Daardoor zie je dat winkeliers nu minder schoenen geleverd krijgen."

Hoewel dit vervelend is, zit er wellicht ook een positieve kant aan, denkt Quadvlieg. Doordat er schaarste ontstaat, verwacht hij dat minder winkels uitverkoop houden en de schoenen daardoor voor de gebruikelijke verkoopprijs kunnen worden verkocht.

Ook is hij optimistisch over de verkoop rond de aanstaande feestdagen. Hij verwacht dat die redelijk op peil blijft: "Zelfs als je Kerst met slechts een paar anderen viert, wil je er toch goed uitzien."