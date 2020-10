De bezorgdienst van Albert Heijn is uit de lucht en de klantenservice is onbereikbaar. Volgens een woordvoerder is het sinds de persconferentie van dinsdag zo druk dat het Albert Heijn op sommige momenten boven het hoofd groeit.

De keten heeft eigenlijk al sinds het begin van de coronapandemie met grote drukte te maken, zegt de woordvoerder, maar deze week is het weer alle hens aan dek. "We proberen zo lang mogelijk online open te blijven, maar als het echt niet meer gaat zetten we een melding op onze site dat bestellen tijdelijk niet mogelijk is."

De woordvoerder zegt dat de capaciteit op de bezorgservice al is uitgebreid om de grote toeloop het hoofd te bieden, maar dat dit niet kan voorkomen dat het af en toe te veel wordt. "Dan wordt de druk op onze bezorgblokken te groot en moeten we de vraag spreiden."

In de winkels is volgens Albert Heijn nog niet veel te merken van toenemende drukte; het betreft vooralsnog alleen het thuisbezorgen.