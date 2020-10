Mirage Holding, het moederbedrijf van winkelketen Blokker, mag de elektronicaketen BCC overnemen, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag besloten. Volgens de toezichthouder blijft er na de overname nog voldoende concurrentie over.

Met het groene licht van de ACM is de overname van BCC door het bedrijf van winkelmagnaat Michiel Witteveen een stap dichterbij. Eind september maakte BCC-eigenaar Fnac Darty bekend dat de partijen de transactie aan het eind van het jaar willen afronden.

Hoeveel Mirage voor de inlijving van de BCC-winkels betaalt, is niet bekendgemaakt. Wel sprak het Franse Fnac Darty vorige maand over een "symbolisch bedrag". Begin dit jaar werd al duidelijk dat het concern een nieuwe eigenaar voor de keten zocht.

Met een overname van BCC krijgt Witteveen opnieuw een winkelketen in handen die goed in de Nederlandse winkelstraten vertegenwoordigd is. Mirage Holding is niet alleen eigenaar van Blokker, maar ook van Big Bazar en speelgoedketen Intertoys.