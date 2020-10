De ondernemingsraad (or) van Miss Etam stapt naar de rechter om "de afbraak van het bedrijf" door eigenaar Martijn Rozenboom te stoppen. Rozenboom zou amper omkijken naar de winkels en lonen niet uitbetalen.

De bedrijvendokter nam de modeketen onlangs over van het Belgische bedrijf FNG, dat failliet ging. "Sinds de koop zijn veel winkels gesloten, is de webshop uit de lucht gehaald, zijn twee merken doorverkocht en is een deel van de directie niet meer aanspreekbaar", schrijft de or vrijdag in een verklaring.

Medewerkers moesten volgens de or bovendien zelf achter hun salaris aan. "Niets duidt erop dat de nieuwe eigenaar de oorspronkelijke plannen uitvoert en Miss Etam wil continueren."

De or werkt bij de rechtszaak samen met vakbond AVV, die een week geleden dreigde faillissement voor Miss Etam aan te vragen, omdat medewerkers niet werden betaald. Na dat dreigement kregen sommige personeelsleden alsnog hun salaris.

De zaak dient donderdag 22 oktober bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Martijn Rozenboom laat weten dat hij niet wil reageren zo lang de zaak onder de rechter is.