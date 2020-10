De Boeing 737 MAX is binnenkort mogelijk weer in de lucht te vinden. De Europese luchtvaartautoriteit EASA staat op het punt om het toestel weer groen licht te geven, zegt EASA-directeur Patrick Ky vrijdag tegen persbureau Bloomberg. Met de goedkeuring zet vliegtuigmaker Boeing een stap richting het doel om de 737 MAX voor het eind van dit jaar weer de lucht in te krijgen.

EASA neemt het besluit na een aantal testvluchten in september. "Onze analyse is dat het vliegtuig veilig is en het veiligheidsniveau hoog genoeg is voor ons", zegt Ky tegen Bloomberg. Volgens de directeur kan het veiligheidsniveau nog verder verbeterd worden, maar dat is geen vereiste om weer de lucht in te mogen.

De Europese luchtvaartautoriteit is de eerste die het licht weer op groen zet voor het populaire toestel. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft het toestel nog niet goedgekeurd. De FAA maakte eind vorige maand nog een testvlucht met het toestel.

Ky verwacht dat het benodigde papierwerk volgende maand de deur uit kan. Daarna volgt nog een periode van vier weken waarin andere partijen op het groene licht van de luchtvaartautoriteit mogen reageren.

In maart vorig jaar werd de Boeing 737 MAX wereldwijd aan de grond gezet, nadat twee vliegtuigen van dit type kort na elkaar waren neergestort in Indonesië en Ethiopië. Hierbij kwamen in totaal 346 inzittenden om het leven.