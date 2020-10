De aanloop naar de tweede coronagolf was vorige maand ook terug te zien op Schiphol. De luchthaven kreeg in september minder passagiers over de vloer dan de maanden ervoor, blijkt vrijdag uit cijfers van de luchthaven. Vorige maand verwerkte Schiphol een kleine 1,4 miljoen passagiers, bijna 80 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Met de nieuwe cijfers valt het aantal passagiers terug vergeleken met augustus. Daarnaast loopt het verschil ten opzichte van vorig jaar weer op: in september waren er 80 procent minder passagiers dan september vorig jaar, in augustus was dat verschil 72 procent.

De terugval is ook terug te zien in het aantal vliegbewegingen. In september waren er ruim 22.162 vliegbewegingen (50 procent minder dan vorig jaar) op de grootste luchthaven van Nederland, in augustus waren dat er 23.125 (49 procent minder).

De terugval van het aantal vluchten en passagiers door de coronacrisis heeft ook voor Schiphol grote gevolgen gehad. Eind augustus kondigde Schiphol Group, tevens eigenaar van de luchthavens in Rotterdam, Lelystad en Eindhoven, een verlies van 233 miljoen euro over het eerste half jaar aan. Als gevolg van de economische problemen besloot Schiphol Group enkele honderden banen te schrappen.