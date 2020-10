De grote bierbrouwers zullen de horecazaken waar zij aan leveren en soms ook pandeigenaar van zijn, blijven ondersteunen tijdens de tweede horecasluiting. Daarbij kijken ze nu naar maatwerk in plaats van dat ze dezelfde regelingen voor de vele duizenden klanten treffen. Dat zeggen woordvoerders van Heineken, Grolsch en AB InBev vrijdag tegen NU.nl.

De operatie om bier terug te halen zal ditmaal veel kleiner zijn dan in maart. Ook wordt niet al het teruggehaalde bier vergoed en wordt per geval gekeken of financiële regelingen getroffen moeten worden.

Heineken levert bier aan zo'n twintigduizend horecazaken in Nederland. Bovendien is de brouwer direct of indirect de huurbaas van ruim achthonderd zaken. "In het voorjaar zijn we heel coulant geweest met het kwijtschelden van twee maanden huur", zegt de Heineken-woordvoerder. "Dat doen we nu niet meer. Elke situatie is anders, daar kijken we naar."

AB InBev, met zevenduizend aangesloten horecazaken en zo'n zevenhonderd panden, sluit zich daarbij aan. "Er zijn zaken bij met een groot terras die dankzij de mooie zomer nog best een goed seizoen hebben gedraaid. Maar er zijn ook zaken zoals cafés zonder terras die het al tijden zwaar hebben. Nu heeft iedereen het weer zwaar."

Opgehaald bier wordt weer verwerkt tot veevoer

Financiële steun vanuit de brouwer kan bestaan uit betalingsregelingen voor het bier en afspraken over de huur. "Dat gaat dan voornamelijk over uitstel van betaling." Grote tanks bier leverde AB InBev al nauwelijks meer, vanwege de beperking van het aantal gasten. "Het gaat nu meer om fusten van 20 of 50 liter die eerder op zijn en een langere houdbaarheid hebben."

Grolsch, met zo'n vierduizend horecaondernemers, begint maandag met het ophalen van het tankbier. Aangebroken fusten worden indien gewenst wel opgehaald, maar niet vergoed. "De horeca heeft nu sowieso substantieel minder bier in huis", zegt ook de woordvoerder van deze brouwer. Het tankbier dat wordt opgehaald, zal net als bij de vorige sluiting worden verwerkt tot veevoer.

'We zitten samen in deze misère'

Heineken zegt het aangebroken tankbier te zullen ophalen en voor zijn rekening te nemen. Maar ook deze brouwer doet dat niet bij aangebroken fusten. "Wij moeten keuzes maken", zegt de woordvoerder van Heineken. "Dus aangebroken fusten zullen we niet vergoeden."

Grolsch is coulant met de betalingen van de drankrekeningen, wat neerkomt op uitstel van betaling. Maar deze brouwer kijkt nog niet naar regelingen voor de huur van de paar honderd horecapanden die hij in bezit heeft. "Dat is nog niet aan de orde", zegt de woordvoerder.

"Wij zitten ook in zwaar weer. De hele handel ligt stil, onze mensen zitten weer thuis. We zitten samen met de horeca in deze misère. Het is gewoon een verloren jaar."

KHN waarschuwt dat failliete zaak niks afneemt

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat weten begrip te hebben voor het feit dat de pijn groter is dan alleen de horeca. Tegelijkertijd roept de brancheorganisatie iedere schakel in de keten op het maximale te doen om de horeca te helpen, zoals ook in het begin van de crisis gebeurde. "Diverse brouwerijen hebben zich in deze periode heel meewerkend en coulant opgesteld en daar is KHN hen ook dankbaar voor."

KHN waarschuwt dat het woord 'maatwerk' even mooi als gevaarlijk is. "Waar maatwerk wordt gebruikt om onder generieke afspraken uit te komen - zoals nu bij banken het geval lijkt - is het niet de invulling die KHN daaraan wenst te geven", aldus een woordvoerder, die benadrukt dat failliete horecazaken niets meer afnemen.