De Boeing 747 landt zondag 25 oktober voor het laatst in de blauwe KLM-kleuren op luchthaven Schiphol. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf laten weten.

In maart van dit jaar maakte KLM bekend de viermotorige vliegtuigen vervroegd uit de vloot te halen. Dat had alles te maken met de coronacrisis, waardoor de vraag naar vliegreizen is ingestort en de 747 is een relatief onzuinig toestel.

Na het afscheid eind maart besloot KLM niet lang daarna, in verband met diezelfde coronacrisis, drie van de jumbojets weer in gebruik te nemen voor het vervoer van medische hulpgoederen. Dat gebeurde in samenwerking met Philips. Sinds medio april vlogen de toestellen weer tussen Amsterdam en de Chinese steden Peking en Sjanghai.

KLM was al van plan de oudere toestellen uit de vloot te halen, maar dat stond aanvankelijk gepland voor medio 2021. Meer maatschappijen nemen vanwege de coronacrisis vervroegd afscheid van de 'Queen of the Skies', zoals de 747 liefkozend wordt genoemd.

British Airways liet de laatste twee 747's vorige week zo goed als gelijktijdig vertrekken vanaf Londen Heathrow. De woordvoerder van KLM kon nog geen details geven over de allerlaatste landing van de Boeing 747-400 van de maatschappij op Schiphol.