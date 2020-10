De Britse premier Boris Johnson komt vrijdag met een statement over de Brexit-onderhandelingen. Begin september maakte hij duidelijk dat als er op 15 oktober nog geen uitzicht zou zijn op een deal, hij uit de onderhandelingen zou stappen. David Frost, hoofdonderhandelaar namens het Verenigd Koninkrijk, zegt dat Johnson daar morgen meer over zal zeggen.

Hoewel de Britten de Europese Unie inmiddels hebben verlaten, bakkeleien de twee partijen nog steeds over hun toekomstige handelsrelatie. Omdat de tijd inmiddels dringt, riepen EU- leiders donderdag op hun top in Brussel de Britse regering op om "de noodzakelijke stappen te nemen om een akkoord mogelijk te maken".

Frost liet daarop weten dat hij teleurgesteld was over de uitspraken van de Europese leiders. Hij zei dat hij uit de oproep leest dat de EU de bal bij het VK legt om met een oplossing te komen. "Dat is een ongebruikelijke methode van onderhandelen", schreef hij op Twitter.

"Premier Boris Johnson komt morgen met een reactie", schreef hij ook. Ingewijden verwachten overigens niet dat Johnson nu de handdoek in de ring gooit. Ze denken dat de onderhandelingen gewoon door zullen gaan en zelfs nog tot diep in november kunnen duren.